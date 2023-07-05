05 июля 2023, 12:12
Пешеходную зону на бульваре 65-летия Победы в Подольске благоустроят к концу года
Подрядчика для благоустройства пешеходной зоны в Подольске определят с помощью электронного аукциона. Информацию о лоте разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ — об этом сообщила министр Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.
Подрядчику нужно будет выполнить работы по устройству фонтана: подразумевается, что конструкция будет использоваться зимой в качестве катка. Кроме того, на территории бульвара 65-летия Победы планируется провести озеленение и благоустройство. Работы будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области и городского округа Подольск.
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Завершить обновление пешеходной зоны нужно будет до конца года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске. Здесь уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.
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