Подмосковье 05 июля 2023, 12:12 Пешеходную зону на бульваре 65-летия Победы в Подольске благоустроят к концу года Конкурентная политика

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Подрядчика для благоустройства пешеходной зоны в Подольске определят с помощью электронного аукциона. Информацию о лоте разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ — об этом сообщила министр Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику нужно будет выполнить работы по устройству фонтана: подразумевается, что конструкция будет использоваться зимой в качестве катка. Кроме того, на территории бульвара 65-летия Победы планируется провести озеленение и благоустройство. Работы будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области и городского округа Подольск.

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Завершить обновление пешеходной зоны нужно будет до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске. Здесь уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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