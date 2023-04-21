21 апреля 2023, 13:05
Пешеходную зону и велодорожки начали обустраивать на Мякининском шоссе в Красногорске
Пешеходную зону и велодорожки начали обустраивать на Мякининском шоссе в Красногорске. Завершить работы планируют в этом году.
Рабочие начали устраивать песчаный подстилающий слой, а в мае приступят к укладке асфальта. Также продолжается укладка покрытия на проезжей части, а также строительство ливневки и перекладка коммуникаций.
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Реконструкцию шоссе проводят на участке от М-9 «Балтия» до МКАД. Протяженность работ составила 2,8 километра, их планируют завершить во втором квартале этого года.
Дорогу расширят до четырех полос. Это позволит улучшить транспортную связь между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном «Спутник». Там реализуют бизнес-кластер, где получат работу более чем 20 тысяч человек.
Кроме того, дорога обеспечит проезд к ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станцией метро.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.
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