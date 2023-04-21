Подмосковье 21 апреля 2023, 13:05 Пешеходную зону и велодорожки начали обустраивать на Мякининском шоссе в Красногорске Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Пешеходную зону и велодорожки начали обустраивать на Мякининском шоссе в Красногорске. Завершить работы планируют в этом году.

Рабочие начали устраивать песчаный подстилающий слой, а в мае приступят к укладке асфальта. Также продолжается укладка покрытия на проезжей части, а также строительство ливневки и перекладка коммуникаций.

Реклама

Реконструкцию шоссе проводят на участке от М-9 «Балтия» до МКАД. Протяженность работ составила 2,8 километра, их планируют завершить во втором квартале этого года.

Дорогу расширят до четырех полос. Это позволит улучшить транспортную связь между Новорижским шоссе, деревней Мякинино и строящимся микрорайоном «Спутник». Там реализуют бизнес-кластер, где получат работу более чем 20 тысяч человек.

Кроме того, дорога обеспечит проезд к ТПУ «Липовая Роща» с планируемой станцией метро.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».