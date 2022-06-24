Пешеходную зону благоустроили в центре Электрогорска

В Центральном районе Электрогорска благоустроили пешеходную зону, расположенную в самом центре города. Зона находится неподалеку от храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, а также в районе городского бульвара.

Открытие новой зоны пройдет в торжественной атмосфере, праздник состоится 25 июня, в полдень.

«В Электрогорске мы провели благоустройство пешеходной зоны от площади Советской, улицы Горького и до улицы Святого Константина. Еще несколько месяцев назад это место находилось в запустении. Уверен, теперь новая общественная территория станет центром притяжения жителей и гостей города, а местные предприниматели будут активно развивать бизнес на обновленной территории», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Теперь территория пешеходной зоны разделена на отдельные участки. Там появилась детская игровая площадка, оборудованы специальные места для тихого спокойного отдыха, возникло единое пешеходное пространство, которое состоит из облагороженных аллей для прогулок.

Кроме того, там установили новый памятник Святому Константину, а также обустроили оригинальную малую архитектурную форму — навес в виде яркой перголы с качелями-гнездами и лавочками.

В зоне провели комплексное благоустройство. Там поменяли покрытия, добавили новые скамейки и урны, появилось обновленное и достаточно лаконичное освещение. Для любителей активного отдыха организовали новый велосипедный маршрут и велопарковку. На территории высадили новые цветы и деревья, там появился обширный газон. Также там ввели систему видеонаблюдения.