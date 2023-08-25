Подмосковье 25 августа 2023, 13:57 Пешеходную дорожку вблизи школы №4 обустроят в Лобне к 1 сентября пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Пешеходная дорожка появится вблизи школы № 4 в Лобне по просьбе жителей. Работы уже находятся на финальном этапе, их планируют завершить к 1 сентября.

Обустроить тротуар попросили родители учеников во время встречи с главой городского округа Лобня Игорем Демешко.

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«Кроме обустройства удобной и безопасной дорожки в рамках комплексных работ, строители восстановят искусственные неровности и проведут ямочный ремонт дорожного полотна у домов рядом со школой и детским садом „Чайка“», — написал в своем Telegram-канале Игорь Демешко.

пресс-служба администрации городского округа Лобня

В Лобне к началу учебного года капитально отремонтировали здание школы № 7. Всего в этом году в учебные заведения округа придут около 14,5 тысячи ребят, из них 1,5 тысячи — это первоклассники.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на «Форуме педагогов». Он озвучил рейтинг образовательных учреждений региона и наградил лучших учителей.

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