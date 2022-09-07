Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей | 360°

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Пешеходную дорожку создадут рядом с МЦД-2 «Опалиха» по просьбам жителей

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков сообщил о том, что вопрос с тротуаром, который ведет к станции МЦД-2 Опалиха уже решается. По распоряжению главы округа начат ремонт этой пешеходной зоны.

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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков выслушал жителей микрорайона Опалиха. Они рассказали, что маленьким детям и мамам с колясками очень сложно передвигаться по деревянным помостам. Такая ситуация недопустима, отметил Волков. По его распоряжению начались ремонтные работы по обустройству безопасной пешеходной зоны.

Протяженность нового тротуара составила 100 метров, ширина —  два метра. На этом участке работают 15 рабочих и спецтехника.

Завершить ремонт планируют до 15 сентября.

Красногорск

Благоустройство

Ремонтные работы

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