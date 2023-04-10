Подмосковье 10 апреля 2023, 13:07 Пешеходную дорожку между поселками Менделеево и Ржавки построят в Солнечногорском округе к сентябрю

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Пешеходную дорожку протяженностью почти два километра построят в городском округе Солнечногорск к 1 сентября. Она свяжет поселки Менделеево и Ржавки.

Обустроить дорожку жители поселков попросили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в ходе его недавнего визита в округ. Будущий пешеходный маршрут осмотрели глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и депутаты муниципалитета.

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«Маршрут протяженностью 1,8 километра соединит существующую асфальтированную дорожку от детского сада в Ржавках, идущую мимо пруда через лес, до Менделеева, ко Всероссийскому научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений. За лето специалисты восстановят покрытие, оборудуют освещение, произведут озеленение, установят малые архитектурные формы», — рассказал Константин Михальков.

Во время выезда также проверили содержание территорий поселков. Сотрудники коммунальных служб уже благоустраивают территории в местах, где зимой проводились земляные работы. Из 18 таких точек 12 уже приведены в порядок. Глава округа взял на контроль выявленные в ходе проверки замечания, они будут устранены в ближайшее время.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как в регионе развиваются общественные пространства. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Подмосковье.

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