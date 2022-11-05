Пешеходам из Чехова рекомендовали использовать световозвращатели на дорогах | 360°

Подмосковье 05 ноября 2022, 23:17 Пешеходам из Чехова рекомендовали использовать световозвращатели на дорогах

Читать 360tv в

Сотрудники ГИБДД городского округа Чехов провели профилактические беседы о безопасности на дорогах с пешеходами. Жителям округа напомнили о необходимости использования световозвращателей в темное время суток.

Беседы о безопасности на дорогах провели в Чехове в рамках профилактической акции по повышению безопасности дорожного движения.

Реклама

Пешеходам рассказали, что для того, чтобы водитель их заметил на дороге, у них на одежде должны быть закреплены светоотражающие элементы.

Реклама

Инспекторы рассказали, что все беседы они проводили на неосвещенных участках дорог и в местах, где плохо просматривается дорога.

Сотрудники ГИБДД также напомнили, что на зимней дороге тормозной путь значительно удлиняется.