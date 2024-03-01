Подмосковье 01 марта 2024, 16:01 Песенный конкурс среди семей «Мелодия счастья» прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Региональный конкурс «Мелодия счастья» прошел в городском округе Химки. Между собой соревновались творческие семьи, которые исполнили авторские и русские народные песни, а также композиции из фильмов.

Финал конкурса прошел в Доме детского творчества «Созвездие». Музыкальные номера представили около 30 коллективов, а победителями стали девять семей. Они выступили в номинациях «Эстрадный вокал», «Песни из мультфильмов», «Русская народная песня», «Песни современных композиторов» и «Песни из кинофильмов».

Реклама

Семейный творческий конкурс «Мелодия счастья» провели в Химках в 8-й раз.

«Конкурс ранее был муниципальным, в этом году его расширили до регионального масштаба. Нас это радует. Это прекрасная возможность проявить себя, объединив семью, а семья — это главное в жизни каждого человека», — рассказала организатор конкурса «Мелодия счастья» Елена Маршева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».