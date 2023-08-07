Подмосковье 07 августа 2023, 19:44 Первым победителям конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» подарили поездку в Переславль-Залесский Министерство ЖКХ МО

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Жителей подъезда № 1 дома № 27 на Лесной улице в Раменском отправили в поездку в Переславль-Залесский. Они заняли третье место в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» за 2021 год, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева конкурс на лучший подъезд проводится в регионе уже шесть лет. В прошлом году участие в конкурсе приняли жители 48 подъездов из 32 муниципалитетов», — заявил министр Антон Велиховский.

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Во время поездки жители посетили экскурсии к памятникам архитектуры Успенского, Горицкого монастыря, в музей «Ботик Петра I». Также они отправились на интерактивную сказочную экскурсию в Дом царя Берендея. Посетили сказочную горницу в сопровождении Сударушки. Жители Подмосковья посетили мастер-классы по росписи Переславской берендейки, Музей утюга и Красную площадь Переславля-Залесского.

Для других призеров и победителей подготовили экскурсионные туры в Калининградскую область, Ростов-на-Дону по Московской области и Москве.

В 2021 году комиссия выбрала 10 лучших подъездов. Еще пять выбрали жители на портале «Добродел». Они находятся в Балашихе, Клину, Раменском, Королеве, Подольске, Черноголовке, Реутове, Электростали, Ленинском округе, Красногорске, Люберцах, Химках и Истре.

«Учитывая активную позицию жителей и их вовлеченность в проект „Мой подъезд“, осенью текущего года Министерство ЖКХ Подмосковья объявит о старте ежегодного конкурса „Лучший подъезд Подмосковья“ среди подъездов, отремонтированных в 2022 году», — отметил Велиховский.

С 2022 года Министерство ЖКХ Московской области запустило новый проект «Тематический ремонт подъездов». Проект начали с темы «Чем знаменит городской округ». Уже поступили заявки от 88 подъездов.

«Мы решили продолжить его реализацию и в этом году. Поскольку указом президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, в 2023 году мы предложили тему проекта „Тематический ремонт подъезда“ — „Образование и наука“», — заключил Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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