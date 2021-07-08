Летная школа имени А. И. Покрышкина в Подмосковье воспитывает отважных романтиков: кроме приверженности здоровому образу жизни и смелости, они испытывают особую любовь к небу.

Среди критериев отбора в школу — хорошая учеба, отказ от курения и алкоголя, крепкое здоровье и твердость характера. Стандартные требования вопросов не вызывают, с особым отношением к высоте дело обстоит сложнее.

За штурвалом современного сверхлегкого самолета EuroStar — 16-летние юноши. Выполняют стандартные упражнения — взлет, посадку, разворот. В кабине вместе с молодыми людьми сидит инструктор, но фактически старшеклассники могут и сами управлять воздушным судном.

Принимают в летную школу после девятого класса. Обучение в ней бесплатное. В следующем году будут набирать тех, кто окончил восемь классов. Отбор строгий, и остаться удается не каждому. На земле каждую свободную минуту курсанты посвящают учебе. Теорию повторяют, ожидая полета, а после выполнения маршрута снова садятся за парту.

На вопрос о том, чем манит ребят профессия, будущие летчики отвечают в сентиментальном ключе. Полет они называют частью души, романтикой и искусством.

«Полностью раскрывается человек, когда — у нас в инструкторской среде говорят — небо поцелует в макушку. У него душа поет от того, что выполнил все, мурашки по коже бегут, музыка звучит в душе», — пояснил воспитатель летной школы имени А. И. Покрышкина Владимир Федорченко.

Директор школы Ярослав Долинчук заметил, что после двух лет обучения ребята взрослеют, четко представляют дальнейшую цель и то, куда идти дальше.