Первый зампред правительства Подмосковья проверила, как в Одинцовском округе устраняют последствия подтоплений

Источник фото: odin.ru

Из-за дождей пострадали разные объекты в округе. В районе жилого комплекса «Гусарская баллада» под воду ушла придомовая территория, на дорогах образовались канавы, воду откачивали несколько дней. Застройщик установил ливневки небольшого объема, которые не справились с количеством осадков.

Мост через реку Вяземка в Папушево пришлось полностью восстанавливать — установили новые ограждения. Те, что были раньше, постоянно уносило водой. Река и до этого периодически выходила из берегов. Об этой проблеме жители писали на портал «Добродел». Также вблизи моста ликвидировали огромную свалку, снесли незаконные гаражи и другие постройки. На этом месте теперь обустраивает парковую зону. Проект одобрили жители, согласовали футбольное поле, увеличение парковки. Зона отдыха появится здесь в 2022 году.

Источник фото: odin.ru

Также Ольга Забралова и Андрей Иванов проверили ход ямочного ремонта в Одинцове. Всего в муниципалитете выявлено более семи тысяч ям на внутриквартальных дорогах и в дворовых проездах, из них ликвидировали более половины — 3857.

Источник фото: odin.ru

Побывала инспекция и в Звенигороде. В микрорайоне Восточный отсутствует ливневка, требуется строительство очистных сооружений. Кроме того, в городской черте сейчас ликвидируют свалку. Организации и недобросовестные жители годами складировали здесь строительный мусор. Заехали проверяющие и на карьер, о проблеме которого активно говорили местные жители.

«Земля частная, нас с боем сюда пустили, пришлось сделать 30 звонков, чтобы даже главе района и зампреду правительства удалось попасть на площадку, еще раз посмотрели своими глазами и убедились, что ничего не происходит, никакого ухудшения для природы, для ландшафта не производится», — сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Чтобы эффективно решить проблему карьера и других объектов, округу нужны дополнительные финансовые вложения. Андрей Иванов сообщил об этом зампреду и попросил содействия и финансовой поддержки.

Источник фото: odin.ru

Во время своего визита Ольга Забралова также побывала в новом корпусе Одинцовской областной больницы и на строительных площадках новой школы и детского сада.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании областного правительства дал поручение до 12 июня закончить все работы по ремонту подъездов, устранению ям на дорогах в «красных зонах». Также глава региона отдал распоряжение, чтобы члены подмосковного правительства контролировали решение вопросов непосредственно на местах. Сам Андрей Воробьев побывал сегодня с проверкой в городском округе Воскресенск.