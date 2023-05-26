26 мая 2023, 18:00
Первый замминистра ЖКХ Подмосковья Черепанов проверил качество воды в ЖК «Молодежный»
Сергей Черепанов провел личный контроль качества воды в красногорском ЖК «Молодежный» по просьбе жителей. Для решения вопроса будет создана рабочая группа.
«Мы определили план долгосрочных мероприятий. Тут требуются технические решения внутридомовой системы и закольцовка системы водоснабжения снаружи дома — ее провели еще в декабре. На это мы берем себе июнь, затем доложим жителям о дальнейших планах», — сказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов после визита на объект.
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При обследовании выяснилось, что проблема связана с системой распределения воды внутри жилого дома. Уже начался ремонт фильтров и насосов на станции обезжелезивания ВЗУ № 10. Это увеличит надежность подачи качественной воды в жилой комплекс, а также в дома на Ильинском шоссе, в микрорайоне Южном, в Ильинском тупике, деревнях Гольево, Ивановское и Павшино.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.
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Красногорск
ЖКХ
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