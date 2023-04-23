Подмосковье 23 апреля 2023, 12:48 Первый замминистра благоустройства Подмосковья присоединился к субботнику в Долгопрудном Михаил Раскин, Мария Сазонова

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Первый заместитель министра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков присоединился к субботнику в Центральном парке в Долгопрудном. Вместе с ним территорию убирал глава округа Владислав Юдин.

«Запомните Центральный парк таким, какой он есть сейчас. Уже в сентябре здесь ожидаются большие изменения», — заявил Афанасенков.

По его словам, долгопрудненским детям будет что вспомнить, когда они увидят, как город приводят в порядок общими усилиями. Он также порадовался большому количеству юных жителей округа на празднике чистоты.

На субботник в Центральном парке вышли общественные организации: от ветеранского движения до волонтеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник 22 апреля. В нем поучаствовали около полумиллиона человек, они собрали 23,5 тысячи кубометров мусора.

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