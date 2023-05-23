Подмосковье 23 мая 2023, 17:15 Первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья проверил ремонт школ в Луховицах Минстрой МО

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Капитальный ремонт трех школ продолжается в Луховицах. Ход работ оценил первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Марат Сибатулин на выездной проверке.

В Краснопоймовской средней школе завершается демонтаж старых покрытий. Начались укладка плитки и отделка внутренних помещений, фасадные и кровельные работы. На объекте трудятся более 100 человек.

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Капремонт Выкопанской средней школы в поселке Сельхозтехника делают 32 человека. Сейчас здесь проводится внутренняя отделка, монтаж инженерных сетей, кровельные и фасадные работы.

По результатам выездной проверки Марат Сибатулин отметил, что капремонт школ идет в графике. После того, как здания обновят, сюда привезут новую мебель и оборудование.

«В Московской области в 2023 году планируется капитально отремонтировать 63 школы. Все они должны распахнуть свои двери для учеников 1 сентября», — отметил Сибатулин.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.