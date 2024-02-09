Подмосковье 09 февраля 2024, 13:18 Первый заместитель главы Лобни встретился с педагогами и родителями учеников школы № 8 Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев провел встречу с руководством, педагогами и родителями воспитанников дошкольного отделения школы № 8 имени Героя Советского Союза Будника. На повестке были вопросы уборки снега, ремонта здания здания и городского благоустройства.

На встрече обсудили расчистку снега, ремонт крыши хозблока и фасада здания, а также благоустройство Центрального парка. Его реконструкция завершится к концу лета.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Вадим Лебедев напомнил участникам встречи, летом в Лобне капитально отремонтируют школу № 5. Далее сформируют план по ремонту других образовательных учреждений округа.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Встречи заместителей главы Лобни с жителями проходят регулярно. Участники могут задать интересующие вопросы и передать поручения администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов построят в 2024 году.

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