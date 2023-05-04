Подмосковье 04 мая 2023, 16:47 Первый забег «Суперлиги Подмосковья» состоится в Коломне 6 мая Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Серия легкоатлетических забегов «Суперлига Подмосковья» начнется в Коломне 6 мая. Полумарафон «Летопись Победы» приурочат 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в Минспорте, участникам забега предложат дистанции три, пять, 10, а также 21,1 километра. Стартово-финишный городок обустроят у Конькобежного центра Подмосковья «Коломна». Кроме того, для самых юных участников мероприятия подготовят дистанции 300 и 600 метров — на старт выйдут дети от четырех до 11 лет.

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Для участников и болельщиков подготовят культурную программу. Кроме того, после окончания забега они смогут посетить достопримечательности города и попробовать коломенскую пастилу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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