Подмосковье 02 апреля 2024, 12:09 Первый забег серии «Суперлига Подмосковья» пройдет в Коломне 11 мая Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Полумарафон для детей в возрасте от четырех до 11 лет «Летопись Победы» пройдет в Коломне 11 мая. Регистрация на отдельные дистанции откроется 11 апреля.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, полумарафон «Летопись Победы» откроет беговой сезон серии «Суперлига Подмосковья» в этом году. Для юных спортсменов подготовят бесплатные забеги на дистанции 300 и 600 метров.

Реклама

В ведомстве напомнили, что в этом году в рамках бегового сезон пройдут пять масштабных стартов. Регистрация началась на все забеги серии. Так, 8 июня состоится «Волоколамский рубеж», 13 июля — «Сергиев путь», 24 августа — «Большая Волга», 19 октября — «ОдинцовоRUN». Принять участие в них могут все желающие любого уровня подготовки.

Для участников подготовят дистанции от трех до 21,1 километра.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».