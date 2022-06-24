Первый выпускной прошел в Солнечногорске

30 выпускников покинули стены родного лицея в Солнечногорске. Масштабный праздник бывшие школьники отметят 1 июля.

Выпускники Лицея № 1 имени А. Блока Солнечногорска получили аттестаты. В этом году во взрослую жизнь вступили 30 человек из двух одиннадцатых классов. Директор лицея Татьяна Халилуллина рассказала, что бывшие ученики уже определились с будущей профессией.

В неформальной обстановке выпускной вечер проведут 1 июля. А сегодня будущие студенты вместе с аттестатами отправились домой.