Первый выпуск будущих IT-специалистов прошел в дубненском лицее

В лицее № 6 в подмосковной Дубне состоялся первый выпуск школьников, освоивших новых формат обучения программированию. Будущие IT-специалисты освоили язык Python, а также выполнили самостоятельные проекты.

Обучение длилось два года в рамках проекта «Яндекс.Лицей». Дубна присоединилась к нему в 2019 году. Сегодня сертификаты о его окончании получил 21 школьник, а двое из них — Александр Янович и Даниил Коршунов — справились с программой с отличием.

С учениками работали педагоги Роза Ершова и Александра Шорникова. Занятия проходили при поддержке Объединенного института ядерных исследований.

Старту программы дополнительного образования предшествовала совместная работа «Яндекса», Межшкольного физико-математического факультатива Дубны (МФМФ), лицея № 6 и ОИЯИ.

Сертификаты ученикам вручили директор Учебно-научного центра института Станислав Пакуляк и руководитель департамента развития цифровых сервисов ОИЯИ Михаил Васильев. Они отметили, что сейчас уверенное владение цифровыми технологиями дает большие конкурентные преимущества. И, безусловно, этот тренд продолжится в будущем.

Новую учебную группу для будущих программистов на 2021-2022 будут формировать по итогам открытого конкурса. Он пройдет в августе. В нем смогут участвовать ученики 8-9-х классов.