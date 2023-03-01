Подмосковье 01 марта 2023, 08:26 Первый всероссийский фестиваль народных театров стартовал в Химках

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Первый всероссийский фестиваль народных театров «Открытое пространство» проходит в Химках. Среди участников не профессионалы, а менеджеры, рабочие, студенты, пенсионеры и дети, для которых игра на сцене стала важной частью жизни. Самому юному актеру — 7 лет, а старшему — 80.

Старт фестивалю дали студенты Московского государственного института культуры, выступившие на родных подмостках со спектаклем «Мастер и Маргарита».

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«Мы возрождаем традицию проведения фестивалей народных коллективов. Фестиваль продлится с 27 февраля по 3 марта. Программа очень обширна, принимают участие 13 народных коллективов из различных регионов Российской Федерации», — рассказал первый проректор МГИК Виталий Слепокуров.

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Фестиваль собрал театры столицы, Подмосковья и других регионов страны. Среди участников есть и коллективы из Донецкой народной республики. Труппа народного театра имени Николая Островского приехала не в полном составе. Исполнители мужских ролей сейчас в зоне СВО, поэтому их заменят студенты МГИК.

«Есть такое волнение легкое, но знаете, даже больше гордость за то, что я сюда поехала, что я смогла выбраться из нашего города, посетить Москву и Химки», — поделилась участница фестиваля из Иловайска Татьяна Бочкова.

Программа включает постановки разных жанров. Зрители увидят спектакли по произведениям Пушкина, Достоевского, Толстого и других авторов.

Оценивать работу народных театров будет профессиональное жюри — заслуженные артисты и работники культуры. По итогам фестиваля участникам вручат авторские кубки, которые разработали специально для мероприятия на кафедре дизайна и декоративно-прикладного искусства МГИК.

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