Первый вертолет, названный именем Героя России, появился в Росгвардии

Транспортно-боевому вертолету Ми-8МТВ-2 отдельной авиационной эскадрильи Центрального округа Росгвардии присвоено почетное наименование «Герой России Василий Чубенко». Его назвали в честь офицера внутренних войск, который погиб при исполнении воинского долга.

Церемония состоялась на территории бригады оперативного назначения Росгвардии в Ашукине в день 50-летия со дня рождения полковника Василия Чубенко.

Участие в мероприятии принял командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Александр Попов, замначальника главного военно-политического управления Росгвардии генерал-майор Андрей Щербина, замначальника главного управления авиации Росгвардии генерал-майор Дмитрий Костюнин, а также представители духовенства, общественных организаций и местной администрации.

С декабря 2004 года Чубенко руководил штабом оперативной группировки внутренних войск по Дагестану. В результате более 20 организованных и проведенных им специальных операций были уничтожены и захвачены несколько десятков боевиков, изъято большое количество оружия и взрывчатки, предотвращены крупные террористические акты.

Источник фото: пресс-служба Росгвардии

Последняя специальная операция под руководством Чубенко сорвала планы бандитов по захвату школы в Хасавюрте. Но при задержании вооруженного преступника офицер получил смертельное ранение. Звание Героя России ему было присвоено посмертно.

Теперь имя Героя России полковника Василия Чубенко будет носить транспортно-боевой вертолет отдельной авиационной эскадрильи как память о его героическом боевом пути.

Имя полковника также носит кадетский класс в московской школе и класс общеобразовательной школы в городе Белая Калитва, где он учился.