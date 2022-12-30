Подмосковье 30 декабря 2022, 11:59 Первый в России завод световозвращающих пленок построят в Богородском округе

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Компания «Атлас Кемикал» построит в Богородском округе завод по изготовлению световозвращающих пленок. Он будет первым в России — сейчас аналогов такого производства в нашей стране нет.

Администрация Богородского городского округа подписала с инвестором соглашение о предоставлении земельного участка за рубль для строительства завода.

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«Насколько я знаю, сейчас [световозвращающие пленки] выпускаются только в Германии, Японии и США. И очень приятно, что Богородский городской округ станет домом для нового предприятия», — сказал первый заместитель главы администрации Богородского городского округа Алексей Щаулин.

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Компания «Атлас Кемикал» планирует развивать на территории округа химический кластер и производить новый для российского рынка продукт в больших объемах.

«Перспективы достаточно большие. После запуска планируем наладить выпуск порядка четырех миллионов квадратных метров световозвращающей пленки, которая может быть применена на территории Российской Федерации, а также и на территории дружественных стран», — рассказал соинвестор компании «Атлас Кемикал» Денис Алешин.

Строительство завода планируют начать уже в ближайшее время, а запуск производства запланирован на 2025 год.

«Надеемся, что наше сотрудничество и наши инвестиции приведут к росту благосостояния жителей округа, потому что будут образованы новые рабочие места. Также надеемся, будут большие поступления в бюджет в качестве налогов», — отметил соинвестор компании Денис Алешин.

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