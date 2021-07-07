Первый в России завод по производству ударных беспилотников построят в Дубне

Первый в России специализированный завод по серийному выпуску крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов строят в подмосковной Дубне. Строительство было начато в апреле, запуск производства намечен на ноябрь.

Общая площадь промплощадки составит 45 тысяч квадратных метров. Производство будет экологически чистым и бесшумным. Объем инвестиций в проект превышает четыре миллиарда рублей.

Новый завод позволит закрыть потребности в беспилотниках не только Минобороны РФ, но и других заказчиков. Кроме того, он создаст новые рабочие места. Набором персонала занимается группа компаний «Кронштадт».

За несколько месяцев планируется набрать рекордное количество специалистов разного профиля, рабочих, инженеров. В общей сложности 1500 человек. Сейчас в штат компании уже принято около 60 человек.

После запуска завода этой осенью, в конце 2021 — начале 2022 года могут стартовать и поставки БПЛА на экспорт.

Ранее Россия уже начала продвижение беспилотников «Орион» в ударном варианте на международный оружейный рынок и получила ряд заявок от иностранных покупателей.

По данным источников РИА Новости, по показателю «цена — качество — интеллектуализация борта» экспортные беспилотники «Орион-Э» станут одним из лучших предложений на международном рынке.