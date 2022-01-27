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    27 января 2022, 20:20

    Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне. Вот как он выглядит

    Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне

    Анастасия Аброськина, Ирина Люлина

    Беспилотники для российских и зарубежных заказчиков теперь производят в Дубне. Это первый в стране завод для серийного выпуска крупных летательных аппаратов такого типа. Здесь появилось 1,5 тысячи рабочих мест для жителей.

    Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне. Вот как он выглядит | Изображение 1

    Чтобы оценить технологии на заводе, его посетили министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «Мы увидели абсолютно современный завод, оснащенный по последнему слову техники. И, что немаловажно, с российским оборудованием», — отметил Мантуров.

    Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне. Вот как он выглядит | Изображение 2

    Новое предприятие построили в рекордные сроки — менее чем за год. Завод принадлежит компании «Кронштадт».

    Шойгу, Мантуров и Воробьев осмотрели все цеха, которые подразумевают полный цикл работы — от создания деталей до окончательной сборки.

    «Безусловно, продолжим сопровождать этот приоритетный проект. У инвестора план построить жилье для сотрудников — в лучших традициях градообразующих предприятий. Мы эти планы поддерживаем», — сообщил губернатор Подмосковья.

    Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне. Вот как он выглядит | Изображение 3

    Как подчеркнул генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков, специалистов привлекли из самых разных городов Подмосковья и не только. Среди них Тверь, Кимры, Конаково и многие другие.

    «Должны быть специалисты довольно высокого класса. Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла», — сказал Шойгу.

    Он добавил, что должно быть предприятие, осуществляющее выездные услуги в воинские части, чтобы обслуживать там беспилотники.

    Комфорт для рабочих

    «Вместе с правительством Подмосковья мы уже организуем стройку микрорайона для работников нашего предприятия. Будет построено 14 домов, 780 квартир», — сказал Богатиков.

    Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне. Вот как он выглядит | Изображение 4

    По его словам, это позволит не только привлечь сюда, но и удержать квалифицированных сотрудников. На первых порах построят 350–400 квартир для рабочих.

    Губернатор Андрей Воробьев отметил, что тема жилья в Дубне действительно актуальна.

    Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне. Вот как он выглядит | Изображение 5

    «У нас же здесь индустриальный парк. И мы думаем вместе с предприятиями над тем, как создать льготные условия для строительства жилья, особенно для приобретения», — сказал глава Подмосковья.

    Генеральный директор «Кронштадта» подытожил, что одна из главных целей создания большого завода — выйти на очень масштабные объемы производства беспилотников.

    Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне. Вот как он выглядит | Изображение 6

    Каждый год там смогут производить десятки отечественных беспилотников, в том числе «Орионы», «Сириусы», «Гелиосы», «Громы» и беспилотные вертолеты.