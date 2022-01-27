Первый в России завод крупноразмерных беспилотников появился в Дубне. Вот как он выглядит

Беспилотники для российских и зарубежных заказчиков теперь производят в Дубне. Это первый в стране завод для серийного выпуска крупных летательных аппаратов такого типа. Здесь появилось 1,5 тысячи рабочих мест для жителей.

Чтобы оценить технологии на заводе, его посетили министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности Денис Мантуров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы увидели абсолютно современный завод, оснащенный по последнему слову техники. И, что немаловажно, с российским оборудованием», — отметил Мантуров.

Новое предприятие построили в рекордные сроки — менее чем за год. Завод принадлежит компании «Кронштадт».

Шойгу, Мантуров и Воробьев осмотрели все цеха, которые подразумевают полный цикл работы — от создания деталей до окончательной сборки.

«Безусловно, продолжим сопровождать этот приоритетный проект. У инвестора план построить жилье для сотрудников — в лучших традициях градообразующих предприятий. Мы эти планы поддерживаем», — сообщил губернатор Подмосковья.

Как подчеркнул генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков, специалистов привлекли из самых разных городов Подмосковья и не только. Среди них Тверь, Кимры, Конаково и многие другие.

«Должны быть специалисты довольно высокого класса. Здесь гальваника, двигатели, сервисное обслуживание, контракты жизненного цикла», — сказал Шойгу.

Он добавил, что должно быть предприятие, осуществляющее выездные услуги в воинские части, чтобы обслуживать там беспилотники.

Комфорт для рабочих

«Вместе с правительством Подмосковья мы уже организуем стройку микрорайона для работников нашего предприятия. Будет построено 14 домов, 780 квартир», — сказал Богатиков.

По его словам, это позволит не только привлечь сюда, но и удержать квалифицированных сотрудников. На первых порах построят 350–400 квартир для рабочих.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что тема жилья в Дубне действительно актуальна.

«У нас же здесь индустриальный парк. И мы думаем вместе с предприятиями над тем, как создать льготные условия для строительства жилья, особенно для приобретения», — сказал глава Подмосковья.

Генеральный директор «Кронштадта» подытожил, что одна из главных целей создания большого завода — выйти на очень масштабные объемы производства беспилотников.

Каждый год там смогут производить десятки отечественных беспилотников, в том числе «Орионы», «Сириусы», «Гелиосы», «Громы» и беспилотные вертолеты.