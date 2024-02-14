Подмосковье 14 февраля 2024, 20:22 Первый в России цифровой ПЭТ/КТ — сканер заработал в Институте ядерной медицины в Химках Пресс-служба «Института ядерной медицины»

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Первый в России цифровой ПЭТ/КТ — сканер Discovery MI Gen2 начал работу в Институте ядерной медицины в Химках. Эта система сочетает в себе чувствительность цифрового детектора с самыми инновационными технологиями реконструкции. Она позволяет снизить время облучения и получить более точные результаты.

Новый сканер обладает одним из самых высоких уровней пространственного разрешения — до 1,85 миллиметра. С его помощью специалисты могут даже на ранних стадиях выявлять злокачественные опухоли, включая рак молочной железы, легких и мозга.

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Кроме того, аппарат повышает точность диагностики онкологических заболеваний до 93%. Это в несколько раз выше, чем при использовании других методов. Еще одно достоинство — сокращение времени облучения, что повышает безопасность процедуры и уменьшает долю излучения на 82%.

Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что специалисты в ближайшее время начнут работать на совершенно новом аппарате, аналогов которому не существует в России.

«Это новый уровень диагностики онкологических заболеваний, качества лечения, комфорта и безопасности для пациентов Московской области, что позволит спасти множество жизней», — заявила Стригункова.

Пресс-служба «Института ядерной медицины»

Глава Химок Дмитрий Волошин отметил, что теперь каждый пациент получил возможность пройти диагностику и получить результаты в сжатые сроки. Сделать это можно по программам обязательного медицинского страхования.

«Это крайне важно для своевременного и качественного лечения», — подчеркнул глава округа.

Институт ядерной медицины в Химках — крупнейший центр ядерной медицины в России. Всего на создание центра потратили порядка восьми миллиардов рублей. Его площадь составляет 23 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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