Первый в России центр городошного спорта построят в Подольске

В городском округе Подольск откроется уникальный проект — там построят первый в России центр городошного спорта. Он будет реализован на территории стадиона «Труд», его площадь составит порядка 900 квадратных метров.

На месте организуют четыре игровых поля с трибунами на 200 мест, там оборудуют крытые навесы и пандусы. Там уже установили основание, начали монтировать опоры и металлические фермы.

«Это первая подобная площадка в стране. Федерация городошного спорта России прорабатывает возможность открытия в Большом Подольске тренировочной базы сборной команды РФ на постоянной основе», — прокомментировал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Первые соревнования на новой арене состоятся в День города. Уже в следующем году новый центр сможет принять всероссийские соревнования по игре в городки, которые посвятят столетию городошного спорта.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов— это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.