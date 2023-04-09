Подмосковье 09 апреля 2023, 00:30 Первый в России «тихий завод-парк без машин» начали строить в Химках концерн «Крост»

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В Химках приступили к строительству первого в России индустриального парка по принципу «тихие заводы-парки без машин». Объект площадью 11,5 гектара возводит АО «Технопарк», концепцию разработал концерн «Крост».

Завод разместят в ландшафтном парке и интегрируют в жилую среду. В производственных цехах, в зонах разгрузочно-погрузочных работ и стоянок для грузовиков используют звукоизоляционные технологии.

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«Зеленый индустриальный парк станет частью городской среды, центром притяжения для специалистов высокого класса, талантливой молодежи и горожан, интересующихся современными технологиями», — пояснили в концерне «Крост».

На территории разобьют ландшафтный парк. Также в проекте предусмотрели инфраструктуру для работы, отдыха и спорта.

Сейчас возводятся производственное, складское и административное помещения. Строительство ведется с учетом горизонтально-вертикального планирования проекта. В будущем потоки конвейерных линий не будут пересекаться, а необходимые элементы будут доставлять со второго этажа на первых на лифтах.

В парке монтируют так называемую грядку — конструктивный элемент из железобетона высотой около семи метров. Она станет искусственной возвышенностью, на вершине которой высадят пятиметровые деревья.

В технопарке создадут 600 рабочих мест. Запустить производство планируют уже в этом году.

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