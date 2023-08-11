Подмосковье 11 августа 2023, 18:32 Первый в России рейтинг автопредприятий разработали в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с Фондом рационального природопользования запустили первую в России систему рейтингования для автопредприятий «ЭкоЗвезды». Войти в рейтинг могут организации, занимающиеся сервисным обслуживанием автотранспорта, а также предприятия, предоставляющие услуги шинного сервиса.

Рейтинг позволит рейтинговать предприятия, организовавшие у себя эффективную систему обращения с отходами и сделать эту информацию доступной для жителей региона.

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«Соблюдение интересов потребителей в условиях действующих ограничений на экологические проверки, повышенный спрос на продукцию и услуги, отвечающие экологическим требованиям, а также высокая степень вовлеченности населения в формирование экологической повестки являются основными предпосылками для реализации проекта в настоящее время» — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, рейтинг станет мотивацией для предприятий сделать свой бизнес более экологичным. Председателя Совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин добавил, что нововведение необходимо для создания системы объективных индикаторов для населения при определении экологичности бизнеса.

Рейтинг позволит компаниям заявить о себе и получить поддержку партнеров. Так, предприятия смогут повысить лояльность клиентов. Для участия необходимо оставить заявку на сайте eko-fond.ru в разделе «ЭкоЗвезды». Итоговый рейтинг сформируют на основании очного аудита при участии экспертов отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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