Подмосковье 07 июля 2023, 17:32 Первый в России онлайн-сервис по поиску мест захоронений запустили в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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В Подмосковье запустили онлайн-сервис по поиску мест захоронений. С помощью него жители смогут бесплатно получать информацию о том, на каком кладбище Московской области захоронен умерший близкий человек, родственник или знакомый.

Новый сервис расположен на геопортале Подмосковья. Чтобы получить информацию о месте захоронения, необходимо ввести в поисковом поле фамилию, имя и отчество умершего человека, а также даты его рождения и смерти (при наличии). Место могилы будет отмечено на интерактивной карте вместе с номером сектора и ряда.

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«Мы приложили большие усилия, оцифровав огромный массив данных, но на этом работа не заканчивается. Актуализация информационной базы продолжается, она будет пополняться новыми сведениями. В будущем появится возможность увидеть фото с место погребения», — сказал руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В июне зампред правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья на ПМЭФ и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.