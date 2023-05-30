Подмосковье 30 мая 2023, 21:11 Первый в России онлайн-музей находок на КПО открылся в Подмосковье

Читать 360tv в

Первый в стране онлайн-музей находок на комплексах по переработке отходов открылся в Подмосковье. Об этом в эфире «Область перемен» сообщила заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова. Другие гости программы — председатель клуба «Педагог года Подмосковья» Светлана Кузнецова и директор реабилитационного центра «Ясенки» Михаил Маслов — рассказали о конкурсе «Педагог года» и программах реабилитации бойцов СВО в регионе.

Первый в РФ онлайн-музей на КПО

Мусор в Подмосковье попадает на комплексы переработки отходов. Там его сортируют, а особо ценные предметы отправляют в настоящий музей мусора. Сейчас в регионе их два — КПО «Нева» в Солнечногорске и КПО «Восток» в Егорьевске. С недавнего времени посетить эти музеи можно онлайн. Первым открылся музей в Егорьевске. В Солнечногорске даже есть винтажный сервиз из Индии. Сейчас доступны виртуальные экскурсии по музеям.

Реклама

«Музей постоянно пополняется, там много интересного. Как и многие хорошие отрасли обращения с отходами, музей находок на сортировке начался с инициативы правительства региона. Мы находили и понимали, что может получиться интересная история, но системное решение было подсказано руководством Подмосковья», — сообщила заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

Педагоги года в Подмосковье

Московская область в этом году принимает всероссийский конкурс «Педагог года-2023». Первые два этапа подмосковного конкурса «Педагог года» прошли в апреле. Следующий состоится в сентябре. Конкурс профмастерства среди педагогов — серьезное испытание. Поддержку конкурсантам оказывает министерство образования Подмосковья. Победители конкурса становятся членами клуба «Педагог года Подмосковья».

«Сейчас в регионе идет подготовка к окончанию учебного года и экзаменам. Но за спиной учителей стоит министерство образования, которое думает обо всех направлениях, в том числе и о подготовке к конкурсу. Вопросов там решить надо будет много», — сообщила председатель клуба «Педагог года Подмосковья» Светлана Кузнецова.

Программы для реабилитации участников СВО в Подмосковье

В Московской области работает реабилитационный центр «Ясенки», где бойцы СВО восстанавливаются после ранений. Центр всегда имел особую специализацию — лечение инвалидов и ветеранов боевых действий. Учреждение взаимодействует с министерством социального развития Московской области.

Недавно в центре побывал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с ним центр посетила военкор Ирина Куксенкова. Она отметила, что помощь в нем оказывают не хуже, чем в Израиле. Летом правительство Московской области планирует направить в «Ясенки» новое оборудование. Всего в нем действует девять программ реабилитации, в том числе по профилактике посттравматических расстройств.

«Важнейшим направлением в работе нашего учреждения является реабилитация граждан, которые получили травмы, ранения и контузии в ходе СВО. Восстанавливаем бойцов, решаем насущные проблемы», — заявил директор ГБУСОМО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий „Ясенки“» Михаил Маслов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».