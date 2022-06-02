Первый в России легкомоторный самолет Bush собрали в Серпухове

Российский авиавнедорожник Bush 505 starlifter сделали с нуля в частной отечественной авиастроительной компании РСК «АГАН» в Серпухове. Он может взлетать и садиться в горах, на болоте, на море, а при желании — даже на небольшом сугробе. Это первый в России легкомотрный самолет, который собрали после периода расцвета советской авиации.

«По нашей стране, где транспортная доступность некоторых населенных пунктов — туда тяжело добраться, подобные самолеты можно использовать без проблем. Они не требуют аэродромов: фактически можно сесть на небольшую полянку», — отметил основатель компании РСК «АГАН», генеральный конструктор Алексей Никифоров.

Собирали самолет конструкторы из Серпухова. Два выпускника Московского авиационного института Арсен и Алексей познакомились на курсах дельтапланеристов и создали свою авиастроительную компанию, объединив вокруг себя еще 15 специалистов.

Деньги на производство взяли из собственных заработанных средств, также внесли часть предоплаты от заказчиков. Некоторые из-заказов поступили из-за рубежа: например, в США в ближайшие несколько лет направят сразу восемь таких самолетов.

«Потому что американские деды кайфуют, летают на рыбалки, летают по косам, по пляжам, по полям по вспаханным. Это реально так. Они покупают также, как машину. Потому что это самолет — вездеход», — пояснил основатель компании РСК «АГАН» Арсен Грицкевич.

Цена одного самолета — 19,5 миллиона рублей, почти столько же сегодня стоит импортный внедорожник люксового сегмента. Объем двигателя 5,2 литра, 180 лошадиных сил, вмещает 210 литров топлива. За час полета расходует 24 литра. Все железо, из которого сделан самолет — отечественного производства, но двигатель пока бельгийский. Над созданием российского аналога уже работают.

Сейчас Bush может максимально улететь на 1200 километров, однако конструкторы не собираются на этом останавливаться.