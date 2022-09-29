Современное выставочное пространство с фотоателье появится в Серпухове | 360°

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Современное выставочное пространство с фотоателье появится в Серпухове

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Историко-художественный музей планирует провести реставрацию мемориального дома-музея мастера пикториальной фотографии мирового уровня Николая Андреева. Это дом прославленного мастера, где изначально находилось его фотоателье, здесь хранились его знаменитые фотоработы и его престижные награды со всего мира. После того, как будет проведена реставрация, там планируется создать современное выставочное пространство, в котором будет находиться обновленное фотоателье.

Работы приурочены к большому празднику — 1 октября этого года исполнится ровно 140 лет со дня рождения Николая Андреева. В Серпухове эту дату отметят с размахом и проведут сразу несколько важных мероприятий.

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Например, в Доме Андреева состоится презентация альманаха о его фотографии, жизни и творчестве. Затем перед собравшимися пройдет выступление лучших духовых оркестров Московской области. В нем примут участие четыре творческих коллектива, которые приедут из Красногорска, Истры и Каширы. После концерта выступит сводный духовой оркестр Подмосковья.

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Сейчас в самом музее работает выставка, посвященная художнику. На ней можно увидеть оригинальные работы, которые были рождены светом, но и при этом могут разрушиться из-за того же света.

Выставки

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