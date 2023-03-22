Подмосковье 22 марта 2023, 12:37 Первый в Подмосковье трехэтажный индустриальный парк создаст тысячу рабочих мест

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Компания PNK group построила трехуровневый индустриальный парк на территории Ленинского округа у самой границы с МКАД. Готовые площадки для бизнеса помогут создать около тысячи рабочих мест в Подмосковье.

«Это первый в Подмосковье индустриальный парк с трехэтажным корпусом для размещения производственно-складских объектов. Общий объем инвестиций в проект составит 12 миллиардов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Корпус построен по уникальной планировке, которая позволяет вести бизнес на всех трех уровнях. Это решение значительно увеличило полезную площадь индустриального парка.

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Будущим резидентам предложат качественный современный комплекс класса А и удобную логистику.

Диапазон действия промышленной ипотеки расширят в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Вскоре льготные кредиты можно будет получать на строительство, модернизацию и реконструкцию цехов.