Подмосковье 01 августа 2023, 12:26 Первый в Подмосковье областной урологический центр открыли в Жуковском Минздрав МО

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Новый урологический Центр эндоскопических и лазерных технологий начал работать в Подмосковье. Он создан на базе Жуковской городской клинической больницы и предназначен для высокотехнологичной хирургической помощи пациентам с заболеваниями мочеполовой системы.

«В центре будут лечить все сложные урологические патологии. В год около 4,5 тысячи жителей Подмосковья смогут получать здесь помощь. Комплекс оснащен современной медицинской техникой, укомплектован специалистами высочайшего класса, многие из которых прошли зарубежные стажировки», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В урологическом центре создана возможность почти 100% операций проводить малоинвазивным методом, без разрезов. Здесь работает рентген-операционная, где вмешательства проводят под ультразвуковым и телевизионным контролем. Это особенно важно для качественного удаления новообразований и сложных камней.

Получить помощь в новом центре могут пациенты с заболеваниями почек, мочевого пузыря, простаты, репродуктивных органов. Лечение проводится по полису ОМС.

«Мы выполняем весь спектр высокотехнологичных операций по профилю „урология“. Также проводим реконструктивные операции и протезирование органов при патологии гениталий. На поток поставлено удаление камней из почек — как неинвазивное, с использованием лазера и гибких эндоскопов, так и малоинвазивное, через два небольших прокола», — рассказал руководитель урологического центра Рамис Фатихов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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