Подмосковье 20 августа 2023, 16:11 Первый в Подмосковье музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» прошел в Балашихе Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию»

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В Балашихе состоялся первый в Подмосковье музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». На сцене выступили местные творческие коллективы и известные артисты, включая хедлайнеров события — фронтмена группы Gorky Park Алексея Белова и певицы Ольги Кормухиной. Также в программу вошли спортивные, поэтические и благотворительные мероприятия в поддержку участников СВО.

«Фестиваль „Русское лето. ZаРоссию“ уже второй год проходит в разных регионах страны, и сегодня он впервые в нашем Подмосковье. Так совпало, что 19 августа — это Всемирный день гуманитарной помощи, в честь чего активисты движения „Волонтеры Подмосковья“ объявили специальный сбор всех самых необходимых товаров», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Она добавила, что на площадке также прошли мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, сухого душа и других полезных вещей для бойцов. Волонтеры отправят изделия российским военнослужащим и жителям новых регионов в рамках проекта «Доброе дело», который существует уже почти полтора года при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

С торжественным словом на сцене выступил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич. Он отметил роль подобных мероприятий для города и страны в целом.

«Фестивали „Русское лето. ZаРоссию“ проходят по всей стране при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и мы очень рады, что Балашиха стала одним из участников этого проекта. Фестиваль — настоящий праздник спорта, музыки, литературы, танцев. Во многих активностях зрители могут принять участие: у нас пройдет мастер-класс по фристайлу, работает станция ГТО. Вы видите, как фестиваль объединяет людей, помогает нам почувствовать себя частью единого народа, одной большой страны», — подчеркнул он.

Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию

Также гостей праздника порадовала выступлением группа «Собор», известная по совместному исполнению песни «Мы» с певцом SHAMAN на концерте в честь Дня России. Кроме того, публика наградила овациями местные коллективы «Припевочки», «Славяне» и «Планета детства».

Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию

Между музыкальными номерами на сцену вышел заслуженный деятель искусств России Влад Маленко, где зачитал авторские стихи на тему героических страниц в истории страны. Многие произведения поэта уже стали классикой, например работа «Ржев».

Отечественный спорт на фестивале представили атлеты международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира». Свои способности для посетителей продемонстрировали титулованный спортсмен Дмитрий Логунов, самый сильный человек Тульской области 2021 и 2022 годов Илья Четвергов и чемпион России по стронгмену до 110 кг Егор Макаров. Также гостей ждало выступление по сценическому экстриму от атлетов из Люберец Сергея Чуприны и Сергея Агаджаняна.

Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию

В завершение праздника все желающие смогли записать свои пожелания участникам СВО в формате письма или видеообращения в интерактивной кабине «Народного фронта». Церемония закрытия программы прошла под исполнение официального гимна фестиваля.

Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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