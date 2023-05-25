Подмосковье 25 мая 2023, 10:56 Первый в Подмосковье кластер коттеджных домов построят в Дмитрове Группа "Самолет"

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Первый проект индивидуального жилого строительства «Дмитров Дом» строят в Подмосковье. Минжилполитики одобрило строительство домов группе «Самолет». Полностью завершить работы планируют в 2036 году.

Как рассказали в ведомстве, первые 53 коттеджа передадут собственникам до конца этого года. Сейчас на объекте устраивают фундаменты и каркасы зданий, а участки уже подключили к коммуникациям.

Строятся также следующие 77 домов первого этапа реализации проекта. Ключи передадут владельцам до конца марта 2024 года. В ближайшее время там начнут устраивать подъезды и пешеходные дорожки.

«Индивидуальное жилищное строительство в Подмосковье — это совершенно новый формат загородной недвижимости с городским комфортом — с собственной инфраструктурой. На территории „Дмитров Дом“ возведут несколько детских садов суммарно на 579 мест, крупную школу для 1202 учеников и поликлинику на 250 посещений в смену», — рассказала глава министерства Инна Федотова.

В рамках первого этапа работ застройщик возведет 466 двухэтажных коттеджей и 13 таунхаусов в едином стиле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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