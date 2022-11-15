Подмосковье 15 ноября 2022, 21:48 Первый в Подмосковье каток начал работу в Химках

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В Химках открылся первый каток сезона — «Театральный». Ледовая площадка входит в топ-5 самых больших в Подмосковье.

Каток площадью 2350 квадратных метров открыт для всех желающих. Посещение катка бесплатное. Об этом рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

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«Яркое и долгожданное для нас событие — открытие „Театрального“ катка в Юбилейном сквере. Первыми в Подмосковье мы даем старт ледовому сезону. Торжественное открытие катка пройдет в эту субботу, а пока — технический запуск», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

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Для удобства посетителей на катке есть 250 пар коньков с 31 по 48 размеры, 10 фигурок помощников фигуриста, а также 20 комплектов защиты и шлемов. Кроме того, на льду работает восемь инструкторов.

В этом году каток стал больше на 350 квадратных метров за счет новинки — детской зоны.

«По просьбам жителей в огороженной зоне будут заниматься маленькие фигуристы, это первые шаги, это первые пробы катания на льду. Это будет отдельная территория, взрослые там кататься не будут. Те, кто активно передвигается на коньках, не будут мешать детишкам», — рассказал первый заместитель главы городского округа Химки Дмитрий Кайгородов.

На Театральном катке также расширили зону проката, а вокруг новогодней елки поставят лавочки для отдыха. В центре катка появилась стеклянная комната для диджея. Теперь здесь можно будет заказывать музыкальные поздравления.

Количество гостей увеличили на 50 человек за сеанс. Теперь одновременно смогут кататься до 230 любителей коньков. Стоимость проката не изменилась — 250 рублей час. По льготному тарифу — 150 рублей. К этой категории теперь относятся и дети семей мобилизованных.

Выход на лед — бесплатный, но по билетам, заранее забронированным на сайте LS-rental.ru или полученным в кассе. Бронирование открывается за три часа до сеанса, а выдача билетов в кассе начинается за час.