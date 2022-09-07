Первый в Подмосковье дорожный знак «Высадил и уехал» установили в Долгопрудном | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 20:57)

Первый в Подмосковье дорожный знак «Высадил и уехал» установили в Долгопрудном

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Знак «Высадил и уехал» установили у физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном. Его мировой аналог — Kiss & Ride — устанавливают у школ и вокзалов, где долгая парковка может стать причиной пробок. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Новый знак с 50-метровой зоной высадки установили на проспекте Ракетостроителей. Раньше там было пешеходное ограждение, а стоянка была запрещена.

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По сообщению МТДИ, территория у школ — это зона повышенной опасности. Благодаря новому знаку посадка и высадка детей станет безопасной.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре. Он станет третьим образовательным кластером Подмосковья.

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