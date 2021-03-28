Первый в мире подсвечник с дымоходом установили в храме в Подмосковье

Первый в мире подсвечник с дымоходом, который не портит иконы копотью, установили в храме Рождества Иоанна Предтечи в подмосковном Одинцове. Об изобретении «360» рассказал художественный руководитель творческой мастерской «Царьград» Дмитрий Трофимов.

«Свечки, которые в основном используются, парафиновые, не восковые, дают очень серьезную копоть в храме, здесь мы можем это видеть», — сообщил Трофимов.

Храм Рождества Иоанна Предтечи в Одинцове построили 10 лет назад, а его своды уже стали серыми. Гарь оседает на вековых иконах. Это не только неэстетично, но и вредно: краски тускнеют, изображение теряет очертания.

Электронные свечи в православных храмах как-то не приживаются: прихожанам важен ритуал. Дмитрий сам занимается росписью храмов и создает иконы. Он выполнял работы для Храма Христа Спасителя и Дивеевского монастыря. Дмитрий считает, что убранство церквей должно быть в светлых тонах. Долго экспериментировал, и вот, наконец, нашел решение.

«Я придумал, что над обычным подсвечником мы устанавливаем купол, который всю гарь собирает», — сообщил Дмитрий.

Сначала эксперименты проводили в мастерской, где ставили кубовые ящики, и в них вешали кастрюли, похожие на купола. Художнику-изобретателю помогали инженеры. За четыре месяца эксперимента сожгли около 16 тысяч свечей — искали нужную конфигурацию купола, и вот, наконец, разработали идеальную конструкцию. Ее можно прикрепить на любой подсвечник: вместо подставки для лампады устанавливают шпиль, сверху — купол. Настоятель храма считает, что в России такое изобретение будет популярно, потому что это экономит силы на уборку и деньги на реставрацию. И, что особенно важно, — не нарушает традиции.

«У нас подсвечники всегда традиционно ставятся у икон и внутри храма. Чем выше храм и чем больше храм, тем больше подсвечников и копоти от свечей. В восточной церкви очень часто ставятся у входа, справа — за здравие, с другой — за упокой, и стены остаются чистыми», — рассказал отец Игорь, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи.

Пока подсвечники с дымоходом есть только в одном храме страны — в Одинцове. Скоро мастерская «Царьград» займется серийным выпуском конструкций. А сейчас мастерская Дмитрия совместно с учеными из Пензы разрабатывает эскиз канунов — это подсвечники на сто свечей, — со специальной, сложной вытяжкой.