Первый в России памятник доктору Лизе установили в Красногорске

Памятник Елизавете Глинке появился в Красногорске, у центра «Созвездие». Там проходят реабилитацию дети, которые пострадали в ходе боевых действий в Донбассе.

Этим детям доктор Лиза помогала с начала войны и вплоть до своей смерти. Некоторые из них до сих пор проходят лечение и реабилитацию. Памятник изображает улыбающуюся Елизавету Глинку.

Я выражаю благодарность скульптуру Салавату Александровичу Щербакову и Михаилу Сердюкову — автору проекта «Аллея российской славы». Такие бюсты появятся во всех регионах нашей страны. Во всех медицинских образовательных учреждениях Оксана Бондарева президент национальной премии «Память народа: во имя мира».

«Сегодня для нас великая честь открыть этот памятник врачу, реаниматологу, правозащитнику, ангелу-хранителю тысяч людей», — подчеркнула Бондарева.

Сделаны и маленькие бюсты с изображением Елизаветы Глинки. Их будут вручать детям, «которые должны обязательно знать свою страну».

Источник фото: телеканал «360»

На торжественном открытии также присутствовала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Омбудсмен назвала доктора Лизу борцом за жизнь, в частности, за жизнь детей.

«Я думаю, что [открытие] первого в мире памятника Лизе Глинке на территории первого в мире, такого единственного центра „Созвездие“ для реабилитации детей с особенностями очень символично», — сказала Семенова.

Глава Красногорска Эльвира Хаймурзина отметила, что хотя Глинка и не жила в этом городском округе, но она активно сотрудничала с местными общественными организациями и центром «Созвездие».

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Она находилась на борту самолета Минобороны России, который вез в Сирию лекарства. Лайнер упал в Сочи.