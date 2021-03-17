Первый в России памятник доктору Лизе установили в Красногорске
Памятник Елизавете Глинке появился в Красногорске, у центра «Созвездие». Там проходят реабилитацию дети, которые пострадали в ходе боевых действий в Донбассе.
Этим детям доктор Лиза помогала с начала войны и вплоть до своей смерти. Некоторые из них до сих пор проходят лечение и реабилитацию. Памятник изображает улыбающуюся Елизавету Глинку.
Я выражаю благодарность скульптуру Салавату Александровичу Щербакову и Михаилу Сердюкову — автору проекта «Аллея российской славы». Такие бюсты появятся во всех регионах нашей страны. Во всех медицинских образовательных учреждениях
«Сегодня для нас великая честь открыть этот памятник врачу, реаниматологу, правозащитнику, ангелу-хранителю тысяч людей», — подчеркнула Бондарева.
Сделаны и маленькие бюсты с изображением Елизаветы Глинки. Их будут вручать детям, «которые должны обязательно знать свою страну».
На торжественном открытии также присутствовала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова. Омбудсмен назвала доктора Лизу борцом за жизнь, в частности, за жизнь детей.
«Я думаю, что [открытие] первого в мире памятника Лизе Глинке на территории первого в мире, такого единственного центра „Созвездие“ для реабилитации детей с особенностями очень символично», — сказала Семенова.
Глава Красногорска Эльвира Хаймурзина отметила, что хотя Глинка и не жила в этом городском округе, но она активно сотрудничала с местными общественными организациями и центром «Созвездие».
Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Она находилась на борту самолета Минобороны России, который вез в Сирию лекарства. Лайнер упал в Сочи.