Подмосковье 02 мая 2023, 21:38 Первый в этом сезоне круизный теплоход с туристами причалил в Дубне

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Первый в этом сезоне круизный теплоход «Симфония севера» причалил в Дубне. Туристы зашли на борт в Москве, побывали в Угличе и Ярославле, а после прибыли в подмосковный наукоград.

Кроме «Симфонии севера», заявки на остановку в Дубне оставили 100 круизных теплоходов. Ожидается рекордный поток туристов.

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В этом сезоне в Дубне работает 13 экскурсионных маршрутов, большинство из которых — новые. Самыми популярными из них стали три — «Дубна — мозаичное царство», «В самое сердце ОИЯИ» и «Время экспериментаторов».

«Рекорд прошлого года — это 40 тысяч туристов, которые прибыли в наш город. Особенность этого нашего этапа состоит в том, что большая часть — это промышленный и научный туризм», — отметил заместитель главы администрации городского округа Дубна Николай Мадфес.

Чтобы подготовиться к рекордному туристическому потоку, в наукограде не только разработали новые маршруты, но и увеличили штат экскурсоводов в два раза.

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