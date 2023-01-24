Подмосковье 24 января 2023, 08:52 Первый в этом году прием выездной администрации прошел в микрорайоне Депо в Лобне

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Первый раз в наступившем году в Лобне работала выездная администрация. Специалисты вели прием в микрорайоне Депо — в школе № 4, пристройку к которой торжественно открыли на прошлой неделе.

Специалисты приняли более 20 человек. Вопросы поднимались самые разные — ЖКХ, строительство социально важных объектов, работа учреждений здравоохранения и образования, создание доступной среды для маломобильных граждан, организация в городе службы психологической помощи инвалидам, содержание дворов и подъездов.

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«Это удобно. <…> Нас выслушали, записали, надеемся, дадут в течение 30 дней ответ. Главное, чтобы все это было эффективно, чтобы это достигало того результата, ради которого мы туда ходим», — отметила жительница Лобни Анна Каткова.

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С обращениями работали заместители главы города, представители городских служб, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, правоохранительных органов, управлений культуры и спорта.

«Мы всегда проводим администрации по субботам для того, чтобы могло прийти как можно большее количество жителей. Чтобы мы могли на месте разобрать в ними все волнующие их вопросы. Этот формат зарекомендовал себя очень положительно. Каждый раз мы проводим мероприятие в новом микрорайоне», — рассказала первый заместитель главы администрации городского округа Лобня Татьяна Тищенко.

Выездной прием удобен еще и тем, что позволяет жителям обратиться сразу к нескольким специалистам. Любой желающий может задать вопросы, которые охватывают практически все сферы жизнедеятельности муниципалитета.

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