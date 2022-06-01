Первый в Дубне дом с финансированием по эскроу-счетам начал принимать новоселов

Семиэтажный жилой дом № 19 на улице Правды в Дубне начал принимать новоселов. Ключи от квартир получили 88 семей.

Двухсекционный дом рассчитан на 96 квартир. Его построили за рекордные сроки — с ноября 2020 года по декабрь 2021-го.

Это первый дом в Дубне, возведенный по федеральному закону об обязательном финансировании через эскроу-счета, сообщил глава городского округа Сергей Куликов.

Губернатор Андрей Воробьев уделяет особое внимание наукограду в вопросах возведения жилья Сергей Куликов.

По его словам, сейчас рассматриваются застройщики, которые потенциально могут работать в Дубне.

Куликов отметил, что у застройщика «Строй-Ком 1» есть свои мощности для быстрого и качественного возведения жилья.

Участники долевого строительства после заключения договора переводили средства на эскроу-счета в банке, что обеспечило гарантии их интересов.