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    01 июня 2022, 14:52

    Первый в Дубне дом с финансированием по эскроу-счетам начал принимать новоселов

    Анастасия Аброськина

    Семиэтажный жилой дом № 19 на улице Правды в Дубне начал принимать новоселов. Ключи от квартир получили 88 семей.

    Первый в Дубне дом с финансированием по эскроу-счетам начал принимать новоселов | Изображение 1

    Двухсекционный дом рассчитан на 96 квартир. Его построили за рекордные сроки — с ноября 2020 года по декабрь 2021-го.

    Это первый дом в Дубне, возведенный по федеральному закону об обязательном финансировании через эскроу-счета, сообщил глава городского округа Сергей Куликов.

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    Сергей Куликов.

    Первый в Дубне дом с финансированием по эскроу-счетам начал принимать новоселов | Изображение 2

    По его словам, сейчас рассматриваются застройщики, которые потенциально могут работать в Дубне.

    Куликов отметил, что у застройщика «Строй-Ком 1» есть свои мощности для быстрого и качественного возведения жилья.

    Первый в Дубне дом с финансированием по эскроу-счетам начал принимать новоселов | Изображение 3

    Участники долевого строительства после заключения договора переводили средства на эскроу-счета в банке, что обеспечило гарантии их интересов.