Подмосковье 05 апреля 2024, 18:53 Первый в 2024 году субботник состоится в Лобне 6 апреля Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Жителей Лобни приглашают принять участие в общегородском субботнике, который состоится 6 апреля. Мероприятие запланировано в рамках месяца чистоты и благоустройства и охватит множество локаций по всему городу.

Основные площадки для уборки включают в себя сквер 40-лет Октября, пешеходную зону к станции «Депо», сквер на Текстильной, а также территорию у театра «Камерная сцена». Кроме того, запланированы субботники по следующим адресам: улица Ленина, 2/2, 4 и Чехова, 2; улица Деповская, 3а, 5, 7, 9, Чайковского, 7 к 1, 2, 3; 11, 13, 15; Циолковского, 1, 3, 5а, Авиационная, 5, 7; Научный городок, 3, 15, 16, 18, 19; Силикатная, 4/1,4/2, Фестивальная, 4; 9 квартал, 8, 13; Текстильная, 18.

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К уборке присоединятся все коммунальные службы города, сотрудники администрации и других учреждений и организаций, а также депутаты. Управляющие компании по указанным адресам организуют выдачу необходимого инвентаря для участия в субботнике.

Начало мероприятия запланировано на 10:00.

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