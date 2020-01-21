Первый в 2020 году малыш родился в Рошале перед Рождеством

Пока большинство жителей Подмосковья нарезали салаты и готовились к празднованию Рождества, Александр Бугорков ждал рождения первенца. Мальчик появился на свет в шесть часов вечера 6 января и стал первым ребенком в Рошале, рожденным в новом году. Малыша назвали Павлом.

Источник фото: телеканал «360»

В 2019 в Рошале на свет появилось почти 150 малышей. Четыре мамы родили двойни. И все эти семьи получили социальную поддержку от государства и регионального правительства.

Какова же была радость семьи Бугровых, когда они посмотрели послание президента. Материнский капитал будут выплачивать теперь и за рождение первенца. Раньше на эту меру соцподдержки могли рассчитывать родители, в семье которых родился второй ребенок.

«Размер сертификата будет составлять 466 617 рублей — это мера социальной поддержки новая, она будет при рождении первого ребенка, что окажет очень большую поддержку семьям и стимулирует их к повышению рождаемости», — рассказала Светлана Тучникова, главный инспектор отдела социальной защиты населения в г. Рошаль.

Первый выход в свет для маленького Павла прошел спокойно. Пока мама с папой принимали поздравления и получали подарки, виновник торжества мирно спал.

«Это первенец в нашем городе, он родился в рождественский Сочельник, что очень приятно. Прекрасный мальчик 54 сантиметра, 3,5 килограмма. Начало положено, ждем пополнения и в остальных семьях нашего города. Чем больше будет рошальцев, тем крепче будет наша экономика, тем счастливее и довольнее будут наши семьи», — отметил Алексей Артюхин, глава г. о. Рошаль.

Что касается молодых родителей, то Бугровы на достигнутом останавливаться не намерены. Александр и Анастасия всегда мечтали о большой семье. Так что в ближайшие пару лет у Павла может появиться братик или сестренка.