Подмосковье 05 марта 2024, 16:03 Первый урожай огурцов снимут к 8 Марта в Одинцове Мария Шматкова

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Ученые Федерального научного центра овощеводства в Одинцове отвели под огурцы 2,7 тысячи квадратных метров. Первый урожай в теплицах планируют снять уже на этой неделе.

«Мы планируем 7 марта снять первый урожай, порадовать наших жителей свежими огурцами. В этом году мы отвели под посадку четыре теплицы. Посев провели 9 января и ровно через месяц высадили рассаду. Хотим собрать порядка 100 килограммов», — рассказала заведующая тепличным комплексом Федерального научного центра овощеводства Екатерина Торгашова.

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Специалисты теплицы готовятся к сбору первого урожая огурцов.

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