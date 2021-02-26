Первый урожай королевских шампиньонов собрали на комплексе в Электростали

На грибном комплексе «Богородские овощи» в Электростали собрали первый урожай королевских шампиньонов. Камеру выращивания продукта загрузили три недели назад. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Московской области.

«Грибной комплекс «ТД «Богородские овощи» расширил ассортимент. Три недели назад была загружена первая камера выращивания 80 тоннами компоста с мицелием королевского шампиньона. И теперь грибоводы предприятия начали сбор нового продукта. Собраны первые 15 тонн шампиньона с коричневой шляпкой», — уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский

Он добавил, что грибы выгодно отличаются от белых приятным вкусом, ароматом и питательностью.

Сейчас на предприятии выделили одну камеру для выращивания нового продукта. Всего в комплексе 24 камеры. Сотрудники занимаются налаживанием процесса, потому что выращивание двух сортов шампиньонов отличается.

«Специалисты подбирают для коричневого гриба идеальные условия, на каждом этапе роста настраивается оптимальный климат, чтобы получить ожидаемый объем и сортность гриба», — отметил Сергей Воскресенский.

Он пояснил, что комплекс «Богородские овощи» впервые стал выращивать королевские шампиньоны.

Все этапы производства проходят в соответствии с требованиями качества и безопасности пищевой продукции в России.

«Коричневые шампиньоны от компании «Богородские овощи» уже появились на полках сетевых магазинов, а также представлены в фирменных магазинах «Агрокомплекс «Иванисово» в Электростали и Ногинске», — заключил Воскресенский.