Первый «уголок здоровья» появился в МФЦ Подмосковья

В МФЦ Подмосковья запустили пилотный проект по установке инновационных комплексов, в которых можно пройти бесплатную диагностику организма. Первый «уголок здоровья» установили в МФЦ городского округа Долгопрудный.

Новая технология может измерить пульс, давление, рос и вес, а также сделать подробный анализ состава тела.

«Контроль таких показателей особенно важен в условиях пандемии, когда многие переносят визит к врачу. Пребывание в центрах „Мои документы“ становится все более комфортным для жителей: одновременно с получением нужной услуги теперь можно пройти бесплатное мини-обследование», — рассказал Максим Рымар, министр государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Он подчеркнул, что каждый месяц в МФЦ Долгопрудного обращаются свыше 25 тысяч человек.

Диагностика в медпункте МФЦ занимает не более 10 минут. Прием происходит без предварительной записи, комплекс предусмотрен и для людей с ограниченными возможностями. Результаты обследования долго ждать не придется — аппарат выдает их сразу же после процедуры. Кроме того, любой желающий сможет внести полученные данные в электронную медкарту.

Базовая диагностика покажет общее состояние организма. Обследование обратит внимание пациентов на возможный риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения. Помимо тонометра и пульсометра, посетителям будет доступен смокелайзер — прибор, анализирующий выдыхаемый воздух.

Для тех, кто переживает за свое артериальное давление, есть совет от австралийских ученых. Согласно последним исследованиям, снизить давление поможет черный чай. При этом максимальная эффективность напитка проявляется в определенное время суток.