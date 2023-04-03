Подмосковье 03 апреля 2023, 13:01 Первый турнир по киберспорту в дисциплине FIFA 22 прошел в Бронницах

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Первый киберспортивный турнир по дисциплине FIFA 22 прошел в Бронницах в молодежном центре «Алиби». В нем приняли участие 10 человек в возрасте от 14 лет.

Как рассказал руководитель киберклуба Максим Солодков, участники соревновались в групповом этапе, а затем в полуфинале и финале.

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«Определяются сильнейшие игроки в первом турнире сезона, дальше будет формироваться рейтинг игроков, и в конце года пройдет итоговый турнир. Цель турнира создать команду для участия в каких-то определенных дисциплинах, представляя наш молодежный центр и, конечно, общение», - сказал он.

Киберспорт – это соревнования на основе компьютерных видеоигр. В 2017 году он получил официальный статус.

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