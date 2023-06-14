Подмосковье 14 июня 2023, 18:58 Первый турнир по гольфу среди школьников прошел в Подмосковье Элитный вид спорта стал доступнее для школьников Подмосковья

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Занятия гольфом внедрили в школы Подмосковья. Так, элитный вид спорта стал доступнее для подрастающего поколения. Об этом в программе «Область перемен» сообщил директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрий Макеев. Другой гость — председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова — рассказала о работе организации и помощи особенным ребятам.

Элитный вид спорта

Школьники Подмосковья начали заниматься гольфом. Этот вид спорта считается одним из самых дорогих, но также и одним из самых популярных, по мнению директора Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Юрия Макеева. Инициатором развития гольфа в школах выступило Министерство образования Московской области, а при помощи «Движения первых» в регионе прошел первый турнир по гольфу среди учащихся.

«По некоторым оценкам, гольф — один из самых популярных видов спорта. В него играют от 250 миллионов человек. Всем кажется, что самый популярный — футбол, но его больше смотрят, чем в него играют», — подчеркнул Макеев.

Помощь рядом

В Подмосковье действует Ассоциация родителей детей-инвалидов. Организация начала делать первые шаги в Ивантеевке, а потом инициативу подхватили и в других округах. В центре «Радость моя» помощь получают особенные дети и их родители.

«В Ивантеевке не было ничего в шаговой доступности для реабилитации наших детей, и мы, родители, взяли инициативу в свои руки. Попросили у города помещение для создания реабилитационного центра, нашли педагогов. Нам помог губернатор, этот случай позволил родителям увидеть, что их слышат», — отметила председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

В июне в Подмосковье прошел фестиваль — «Мир без границ». В нем приняли участие дети с инвалидностью. В этом году мероприятие приобрело статус международного. Его поддержало Министерство социальных коммуникаций Подмосковья, министерство социального развития региона и правительство Московской области.

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